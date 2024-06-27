В США рассказали, как НАТО «умиротворит» Зеленского NYT узнала о планах НАТО создать миссию в ФРГ для помощи Украине

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

НАТО попытается успокоить президента Украины Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times. Как уточняет издание, Альянс объявит о намерении создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе.

Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве, — говорится в публикации.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что аналитические структуры НАТО могут вести разработки стратегии планов прямого вмешательства в российско-украинский конфликт, но пока доктрина Блока звучит как «помогаем Украине, но не участвуем». По его словам, прямое участие НАТО в конфликте по-прежнему маловероятно, но такое решение может быть принято на саммите в июле.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. По его словам, республика не хочет принимать участия в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней.