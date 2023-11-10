В США рассказали, как Украина раскрыла миру уязвимость Америки Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ показали провал оружия НАТО и уязвимость США

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Украинские войска продемонстрировали всему миру провал вооружения НАТО на поле боя, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала New Rules. По его словам, пока нет такой системы, которая с появлением в распоряжении ВСУ вызвала бы восхищение других стран. Более того, заметил эксперт, всем стала очевидна полная уязвимость США.

Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны мира сказать: <...> «Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!» Каждое оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя, — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. Он призвал американские власти серьезно озаботиться этим вопросом, поскольку, по его словам, РФ уже доказала, что может не только создавать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою.

В конце октября в Минобороны России рассказали о перехвате двух американских баллистических ракет ATACMS в течение суток. В ведомстве отметили, что российским военным удалось это впервые с момента появления этих ракет в зоне спецоперации.