В США рассказали, как сократилось население Украины Американский полковник Макгрегор заявил, что население Украины сократилось на четверть

Фото: Gerard Cambon/Keystone Press Agency

Украина близка к поражению, население страны сократилось примерно на четверть — до 18-22 млн человек, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

На Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях. <...> Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем (президента Украины Владимира - NEWS.ru) Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов <…> Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо, — поделился мнением военный.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 млн человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны.

Директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, академик НАН страны Элла Либанова заявила, что на Украине в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости. По ее словам, население страны за последующие годы сократится до 35 млн человек.