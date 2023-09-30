Приостановка работы правительства США (шатдаун) обернется катастрофой для Украины, заявил критик Кремля финансист Билл Браудер, слова которого приводит Newsweek. Он пояснил, что Киев может с опозданием получить обещанную военную помощь и лишиться новых поставок оружия.
Закрытие (правительства США. — NEWS.ru) повлияет почти на все, от внутренних служб США до войны на Украине, и является «надвигающейся катастрофой» для Киева, — сказал Браудер.
Он добавил, что эта ситуация сыграет на руку президенту России Владимиру Путину и позволит ему одержать верх в конфликте на Украине.
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что ведомство готовится к приостановке работы правительства с 1 октября. В ближайшее время будет решено, какие структуры и органы продолжат функционировать, так как их деятельность необходима для обеспечения национальной безопасности, а какие будут временно закрыты.
Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза остановки работы правительства возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.