В США рассказали, как шатдаун повлияет на Украину Newsweek: шатдаун в США станет катастрофой для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановка работы правительства США (шатдаун) обернется катастрофой для Украины, заявил критик Кремля финансист Билл Браудер, слова которого приводит Newsweek. Он пояснил, что Киев может с опозданием получить обещанную военную помощь и лишиться новых поставок оружия.

Закрытие (правительства США. — NEWS.ru) повлияет почти на все, от внутренних служб США до войны на Украине, и является «надвигающейся катастрофой» для Киева, — сказал Браудер.

Он добавил, что эта ситуация сыграет на руку президенту России Владимиру Путину и позволит ему одержать верх в конфликте на Украине.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что ведомство готовится к приостановке работы правительства с 1 октября. В ближайшее время будет решено, какие структуры и органы продолжат функционировать, так как их деятельность необходима для обеспечения национальной безопасности, а какие будут временно закрыты.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза остановки работы правительства возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.