В США рассказали, как Россия уничтожит переданные Украине танки Abrams Полковник Макгрегор: танки Abrams российские военные станут уничтожать с воздуха

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Танки M1 Abrams

Российские военные уничтожат танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины (ВСУ), ударами с воздуха, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube. По его словам, боевые машины ликвидируют, едва они попадут «в радиус поражения».

Значительная их часть [танков Abrams] может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем, — подчеркнул отставной полковник.

Он отметил, что в танке M1 Abrams в качестве мотора установлена специально разработанная турбина, которая оставляет тепловой след, заметный с некоторых космических спутников. Кроме того, на поле боя он может находиться без дозаправки лишь восемь часов. По мнению Макгрегора, украинский экипаж M1 Abrams может оказаться в ситуации, когда в момент российского удара у машины закончится топливо. Экс-советник также указал на то, что эти американские танки не повлияют на ситуацию на фронте.

Ранее стало известно, что первая партия танков M1 Abrams уже поступила на Украину. Поставки начались на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. При этом неизвестно, о каком количестве переданных ВСУ бронемашин идет речь.