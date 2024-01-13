В США рассказали, как Россия добивает остатки украинской авиации MWM: Россия нейтрализует остатки украинской авиации самолетами А-50У

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50У

Остатки украинской авиации подвергаются уничтожению в результате действий российских самолетов с системами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50У, сообщило издание Military Watch Magazine. Издание отмечает, что различные источники подтверждают серьезные потери истребительных подразделений ВСУ.

Россия, как сообщается, все чаще использует свои системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У «летающий радар» для нейтрализации самолетов противника. Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску, — заявили авторы издания.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что все российские истребители нового поколения способны эффективно противостоять американским боевым машинам F-16. По его словам, отечественные самолеты не уступают «американцам» ни в скорости, ни в вооружении. Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 может спокойно противостоять не только F-16, но и F-22, и F-35.

В декабре министр ВВС США заявил, что будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит расстановку сил. По его словам, это станет лишь «важным приращением к потенциалу» ВСУ.