В США рассказали, как появилась идея буферной зоны на Украине Экс-сотрудник Госдепа: буферная зона на Украине появится из-за ошибки ВСУ и НАТО

Фото: МО Украины

Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник Госдепа экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его мнению, исход конфликта в пользу Москвы неизбежен. Он указал, что Россия имеет однозначное преимущество в плане стратегического ведения боевых действий.

Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние. Они не подумали над тем, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе, — сказал эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

Военный политолог Александр Перенджиев предположил, что граница этой зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где границы точно будут располагаться, бессмысленно.