В США рассказали, как одно действие России унизило сразу все страны НАТО Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: выставка трофейной техники в Москве унизила НАТО

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Россия выставила в Москве трофейную технику из зоны специальной военной операции, и это стало унижением стран НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, экспозиция послужит напоминанием о том, что все западные технологии оказались неэффективными перед лицом российских разработок. Решение Москвы он назвал своеобразным победным танцем.

Теперь они демонстрируют технику Вы знаете, это направлено на унижение Запада, — заявил Джонсон.

Известно, что трофейную технику из зоны СВО выставили на Поклонной горе в Москве. Там представлены Leopard 2, БМП Marder, шведская БМП CV90, французская боевая бронированная машина АМХ-10RC и многое другое. Более 30 образцов военной техники были произведены в 12 странах мира, включая США, Великобританию, Францию и Германию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей и вызовет большой интерес у граждан. По его словам, граждане должны видеть поверженную технику Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет планов по посещению выставки.