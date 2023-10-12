В США рассказали, как можно было избежать конфликта на Ближнем Востоке Скотт Риттер: Байдену следовало придерживаться позиции Путина на Ближнем Востоке

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Президенту США Джо Байдену следовало придерживаться в ближневосточном вопросе позиции российского лидера Владимира Путина, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это могло бы предотвратить палестино-израильский конфликт.

Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. <...> Он (Путин. — NEWS.ru) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны, — сказал Риттер.

Накануне Владимир Путин заявил, что правительство США пренебрегло механизмами урегулирования в зоне арабо-израильского конфликта. По его словам, Вашингтон подменил решение фундаментальных политических проблем в регионе «материальными подачками». Однако главным вопросом является создание суверенного палестинского государства. По мнению Путина, именно эти ошибки в сочетании с поселенческой политикой привели к насилию.

Также президент России обратил внимание, что изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о втором суверенном государстве — Палестине. Однако в силу разных обстоятельств второе государство так и не было создано. Это стало невероятной несправедливостью для жителей Ближнего Востока, добавил президент.