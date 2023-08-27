В США рассказали, когда могут подружиться Москва и Вашингтон Экс-советник Буша: РФ и США могут наладить отношения после конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США и РФ имеют шанс наладить отношения по окончании острой фазы конфликта на Украине, написал бывший советник американского президента Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в статье для издания Nation. По его словам, Вашингтону для этого следует учесть ошибки администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

Учитывая бушующий на Украине вооруженный конфликт и полный разрыв между США и Россией, перевод наших отношений с Москвой в конструктивное русло кажется сейчас невыполнимой задачей. И, скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но, как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность, — написал Грэм.

Он также добавил, что Штаты могли бы разрядить недружественные отношения с РФ, способствуя продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой и поддерживая «некоторую форму нейтралитета» Украины.

Ранее обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр заявил, что конфронтация Запада с Россией может закончиться ядерной катастрофой. По его мнению, политику в отношении Москвы в западных столицах следует менять.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта. Он также подчеркнул, что Москва работает над тем, чтобы подобного не произошло.