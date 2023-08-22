В США рассказали, как Маск наказал ВСУ после выпада Зеленского The New Yorker: Маск оставил ВСУ без связи, отключив терминалы Starlink

Фото: Sebastian Gabsch via imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск наказал ВСУ, отключив переданные Киеву терминалы связи Starlink после негативной реакции президента Украины Владимира Зеленского на его план по мирному урегулированию в стране, пишет The New Yorker. По данным издания, в какой-то момент украинские войска, дислоцированные на Южном направлении фронта, внезапно оказались без связи.

Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы, — рассказал изданию солдат ВСУ по имени Николай.

Военнослужащий отметил, что в результате отключения терминалов связи Starlink в войсках начался хаос.

План Илона Маска, о котором он заявил в октябре прошлого года, предполагал «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года», гарантии водоснабжения полуострова и нейтральный статус Украины.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru заявил, что Илон Маск не сможет повлиять на ситуацию вокруг Украины и сыграть в ней посредническую роль. По его мнению, для этого основателю Tesla и SpaceX не хватает политического веса.