В США рассказали, как КНР поможет России без передачи вооружений MWM: Китай способен укрепить ВС РФ поставками оборудования для оборонных заводов

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Китай может помочь России в украинском конфликте без прямых поставок вооружений. Помощь может выражаться в поставках китайского оборудования для российских оборонных заводов, что будет способствовать увеличению объема производства военной техники, заявили эксперты американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации отметили, что Китай также может предоставить оборудование для модернизации и ремонта текущего вооружения ВС РФ.

Российские оружейные заводы за последние 30 лет работали на небольшой доле мощностей. Помощь России в восстановлении этих объектов и потенциальной модернизации их с помощью нового китайского оборудования может позволить ей наладить производство, — подчеркивается в статье.

Кроме того, Пекин может оказать и «косвенную помощь» России, через другие страны. К примеру, Иран продаст Москве танки Т-72Б и системы ПВО С-300, а взамен получит от Китая производимые им танки ВТ-4 и ЗРК HQ-9, допустили в издании.

Ранее глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Китая все же существуют планы по оказанию Москве военной помощи. Данные американской разведки говорят о намерении Пекина передать России сотни беспилотников, отметил он. Конгрессмен уточнил, что в Пекине хотят помочь Москве и с другим летальным оружием.