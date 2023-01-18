В США рассказали, как Киеву получить больше самолетов Экс-полковник ВВС США Фишер предложил Украине арендовать самолеты США

Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Бывший военный чиновник США Джеффри Фишер предложил Украине взять в аренду самолеты США, чтобы улучшить свое положение в воздухе, сообщает NewsWeek. По его словам, такой шаг не только избавит Киев от необходимости находить где-то технику, но и вынудит частные компании предоставить свой высококвалифицированный экипаж по приемлемой стоимости.

Кроме того, по его словам, Киев мог бы воспользоваться программой Министерства обороны 2019 года. По ней учебные авиационные эскадрильи передаются «на аутсорсинг» нескольким компаниям, которые находятся под частным управлением. По словам Фишера, таким образом Украина решила бы и проблему обучения своих военных сил.

Концепция позволяет создать быстрые, хорошо обученные и экономичные военно-воздушные силы для противостояния России в небе над Украиной. Что еще более важно, это обеспечивает «степень отделения» от прямого военного участия США и на несколько шагов короче, чем вступление США в конфликт, — считает Фишер.

Фишер считает, что для реализации обоих вариантов было бы достаточно, чтобы правительство США «подписало пунктирную линию». Экс-чиновник отметил, что некоторые в Капитолии уже обсудили эту концепцию за закрытыми дверями.

Ранее Bloomberg сообщил, что с начала спецоперации на Украине страны Запада поставили ВСУ более четырех тысяч единиц бронетехники и самолетов. Агентство отмечало, что НАТО продолжает наращивать военную помощь Киеву и передает ему все более мощное оружие.