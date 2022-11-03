В США рассказали, как избежать прямого столкновения НАТО и России NYT: контроль США над военными операциями Украины позволит избежать конфликта с Россией

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Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан заявил, что для США и их союзников пришло время принять активное участие в формировании стратегических целей Украины. Это позволит избежать прямого столкновения с Россией, отметил он в статье, опубликованной New York Times .

Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев стал более прозрачным в отношении своих боевых планов, а американским официальным лицам нужно принимать больше участия в принятии Киевом военных решений, — считает Купчан.

По его мнению, Киев может решиться на «стратегически неразумные» вещи, которые приведут к эскалации конфликта. Судя по тому, что Вашингтон не поставляет Украине системы вооружений, которые можно использовать для нанесения ударов вглубь территории России, в Вашингтоне это осознают, подчеркнул профессор.

Он добавил, что только прямое участие США в оперативном планировании Украины позволит избежать войны между НАТО и Россией.

Если защита Украины не стоит американских войск на ее земле, то возвращение всего Донбасса и Крыма под контроль Украины не стоит риска новой мировой войны, — отметил Купчан.

Западу, по мнению автора публикации, следует перевести Украину и Россию с поля боя за стол переговоров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка сил НАТО близ границ России выросла с февраля 2022 года в 2,5 раза, тем самым превысив 30 тысяч человек. По его словам, в ближайшей перспективе численность сил Североатлантического альянса может вырасти еще. Глава военного ведомства также подчеркнул, что Москва знает о готовности Украины разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.