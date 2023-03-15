В США рассказали, как инцидент с БПЛА может повлиять на помощь Украине CNN: инцидент с БПЛА США ставит под угрозу военную поддержку Украине

Фото: US Air Force

БПЛА MQ-9 Reaper

Инцидент с БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем может поставить под угрозу военную помощь Украине со стороны США, написал обозреватель Стивен Коллинсон в статье, опубликованной CNN. По его словам, среди американцев может возрасти число сторонников мнения о том, что поддержка Киева не входит в сферу нацбезопасности США.

Идею ограничение помощи Украине активно продвигают экс-президент США Дональд Трамп и еще один возможный претендент на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис. Автор статьи отметил, что «если они доберутся до Белого дома, запас американского оружия и боеприпасов для Украины окажется в опасности». Инцидент с дроном может усилить их позиции.

Предупреждения Трампа о том, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку, — написал обозреватель.

Он добавил, что произошедшее на шаг приблизило реализацию сценария, которого опасались все с начала конфликта на Украине – прямому столкновению США и России. Тем временем Трамп и Десантис призывают немедленно остановить смерть и разрушения и заявляют, что США «не могут ставить во главу угла вмешательство в эскалацию иностранной войны» вместо собственной безопасности.

Ранее председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инцидент с беспилотником США MQ-9 над Черным морем и последовавшая за ним реакция Вашингтона являются провокацией. Депутат добавил, что именно Вашингтон провоцирует эскалацию в зоне конфликта и порекомендовал США воздерживаться от подобных авантюр во избежание более серьезных последствий.