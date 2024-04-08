В США рассказали, как Блинкен отчитал Макрона из-за Украины Экс-разведчик Риттер: США не поддержат идею Макрона ввести войска на Украину

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен мог уведомить президента Франции Эммануэля Макрона, что Вашингтон не поддержит ввод европейских войск на Украину, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его словам, французскому лидеру, вероятно, сообщили о тяжелых последствиях подобного шага.

Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты, <...> они (США. — NEWS.ru) решили, что не пойдут вслед за ним. <...> Я думаю, что Блинкен столкнул Макрона с реальностью и отчитал его, — заявил Риттер.

Экс-разведчик отметил, что Макрон пытается выставить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Его план строится на том, чтобы использовать несколько слабых стран вместе для формирования способной дать отпор России силы. Однако, считает Риттер, объединенные силы Франции, Прибалтики и Польши не смогут существенно повлиять на события на поле боя. Он добавил, что французский лидер «живет с иллюзией», что какое-либо вмешательство на Украине возможно без поддержки США.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что позиции Вены и Парижа относительно конфликта на Украине расходятся. По его словам, Макрон является сторонником принципа сдерживания. Австрия в то же время выступает за принцип предосторожности и считает, что необходимо избегать эскалации.