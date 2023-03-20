В США рассказали, доберется ли до Китая Блинкен Белый дом: США не оставили планов направить Блинкена в Китай

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Энтони Блинкен

США сохраняют намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. В Вашингтоне считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, «особенно в это время», отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена, — пояснил Кирби.

Он добавил, что Белый дом и КНР сейчас также прорабатывают визит в Пекин министров финансов и торговли США — Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Поездки планируются для обсуждения вопросов экономического характера, уточнил Кирби.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Энтони Блинкен соврал, говоря о том, что в диалоге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднималась тема освобождения заключенного в РФ американца Пола Уилана. По ее словам, Лавров заявил, что такой вопрос в разговоре не затрагивался.