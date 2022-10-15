В США рассказали, что ждет Маска после слов про Украину American Thinker: против Маска начнется травля и расследования после заявлений про Украину

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американского предпринимателя Илона Маска из-за его желания приобрести Twitter и заявлений по конфликту на Украине ждут угрозы, клевета в публичном интернет-пространстве и многочисленные федеральные расследования, прогнозирует издание The American Thinker. Ситуация с основателем Tesla и SpaceX похожа на преследования экс-президента США Дональда Трампа, считает обозреватель Раджан Лаад.

В качестве доказательства своего утверждения журналист приводит высказывание главы консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Яна Бреммера, который в Twitter написал о том, что у Маска якобы состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным, о чем бизнесмен сам рассказал Бреммеру. Маск отверг эти слухи.

Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой разговора был космос, — написал Маск в своем Twitter-аккаунте..

Лаад считает, что либералы «испугались потери основного инструмента манипуляции». Журналист рассказал о том, что за прямые высказывания Маска работники Twitter устроили акции протеста: так, на канале MSNBC заявили о «масштабных, изменяющих жизнь и наш мир последствиях», которые должны были произойти после приобретения Twitter Маском.

Следует помнить, что государственным органам не нужны какие-либо вероятные причины для расследования. Заявления может быть достаточно, — написал журналист.

Обозреватель сравнил события, произошедшие с Маском, с преследованием экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году. Тогда в ходе президентской гонки противники политика заявили о том, что российские хакеры вмешались в голосование и привели к победе Трампа на выборах.

Они (федеральные органы. — NEWS.ru) не могли назвать законы, которые были нарушены, или то, как были изменены голоса. Им просто не нравились результаты выборов, и они делали все возможное, чтобы свергнуть президента Трампа, — указал Лаад.

Ранее в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. В этой связи в компании попросили Пентагон взять эти расходы на себя. Накануне Маск подтвердил информацию: предприниматель написал в Twitter, что всего лишь «следует совету» обматерившего его бывшего киевского посла в ФРГ Андрея Мельника. Тот в нецензурной форме предложил американскому бизнесмену «отстать».

До этого Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.