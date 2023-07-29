В США рассказали, что Запад приказал захватить Зеленскому MWM: Запад приказал Зеленскому захватить Крым в ходе контрнаступления

Фото: МО Украины

Западные страны считают, что в ходе контрнаступления ВСУ необходимо захватить Крым, сообщает Military Watch Magazine. Однако, как отмечают обозреватели, большие проблемы Украины с системой ПВО, а также отсутствие военно-воздушных сил подорвали усилия по достижению этой цели.

Крым <...> уже давно стал целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников, — говорится в публикации.

Ранее бывший советник президента Украины Алексей Арестович признался, что Киев хочет взять в заложники жителей Крыма и морить их голодом. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решает две задачи — выход к Черному морю и блокирование Крыма, в результате чего жители полуострова могут лишиться воды и еды.

Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике. Между тем президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро вернуть себе Крым. По его словам, это может произойти не сразу, а после некоего переходного периода, срок которого американский лидер не назвал.