В США рассказали, что задумало командование ВСУ Экс-разведчик США Риттер: ВСУ начали массово атаковать большими бронегруппами

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские военнослужащие решили предпринять массированные атаки бронегруппами, однако за такую инициативу они поплатилась потерей большого количества боевой техники, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. По его словам, атаки ВСУ закончились тем же, чем и ранее — отступлением и потерей танков.

Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Речь идет о группировках по 20 танков, 30 БМП, двигающихся одновременно. <...> Но произошло то же, что и в предыдущие разы. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев, — сказал бывший разведчик.

Ранее глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на Запорожском направлении. Он добавил, что среди украинских подразделений усиливается недовольство из-за решений командиров. Также в армии Украины наблюдается нехватка вооружения.

Минобороны РФ 28 июля сообщило об уничтожении в районе Работино украинских РСЗО, танков и БМП. Там же российские военные пресекли попытку противника подвезти резервы в район Приютного. В результате прибывший личный состав ВСУ был уничтожен. Также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.