В США рассказали, что ВКС РФ применят против F-16 на Украине NI: Россия применит истребители Су-57 против американских F-16 на Украине

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ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, предположила военный обозреватель Майя Карлин в статье для журнала The National Interest. По ее словам, российский самолет способен брать на борт до восьми ракет К-77М класса «воздух — воздух» и благодаря взаимодействию с наземными радарами будет иметь преимущество в воздухе.

Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57, — говорится в материале.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские летчики начали обучаться на истребителях F-16 в воздухе. По его словам, до летных упражнений допустили не всех пилотов, некоторые из них продолжают обучение на земле. С момента начала обучения летчики выполняли упражнения исключительно на тренажерах. К самостоятельному пилотированию F-16 их допустят только после того, как они пройдут этап полетов с инструктором. Сроки окончания обучения, как и место подготовки пилотов, не раскрываются.

Ранее министр ВВС США заявил, что будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит расстановку сил. По его словам, это станет лишь «важным приращением к потенциалу» ВСУ. Вместе с тем министр отметил, что подготовка украинских военных летчиков к пилотированию самолетов «идет хорошо».