В США рассказали, что станет с Украиной Полковник США Макгрегор: Украине не удастся вернуть потерянную землю

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Дуглас Макгрегор

Украина не сможет вернуть потерянную землю, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире политической передачи на You-Tube Judging Freedom. Американский полковник убежден в том, что об этом осведомлен президент Соединенных Штатов Джо Байден. По мнению Макгрегора, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который заставляет его продолжить сражение.

Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. <...> Я уверен, что Байден также осведомлен об этом.<...>Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться, — заявил Макгрегор.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на Украине создается антироссийский анклав, который угрожает России, поэтому целью специальной военной операции является его ликвидация. Он добавил, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.

До этого первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров ранее заявил, что СВО должна завершиться на западных границах Украины, поскольку любой регион Украины, не затронутый денацификацией, останется местом сопротивления и поставок летального вооружения из стран НАТО, которое будут использовать против освобожденных территорий.