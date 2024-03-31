В США рассказали, что стало с повредившим мост в Мэриленде контейнеровозом Губернатор Мэриленда: корпус контейнеровоза «Дали» поврежден, но цел

Фото: IMAGO/mpi34

Специалисты установили, что корпус сингапурского контейнеровоза «Дали» получил повреждения при столкновении с мостом в Мэриленде, но сохранил целостность, сообщил губернатор американского штата Вес Мур. Он добавил, что военные специалисты намерены сначала разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения, передает РИА Новости.

Расчистка этой секции моста Ки требует времени. На это уйдут не часы, не дни, но, когда мы это сделаем, то сможем подогнать больше буксиров, барж, чтобы ускорить работы, — добавил он.

По его словам, в работах заняты 377 человек. Накануне туда стали прибывать большегрузные краны, с помощью которых планируется убрать секции моста общим весом три-четыре тысячи тонн.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта в 01:30 (08:30 мск). Причиной разрушения переправы стало столкновение с ней контейнеровоза. Судно в результате аварии загорелось и затонуло. В Сети появились кадры с места ЧП. Известно, что мост назван по имени юриста и автора государственного гимна США Фрэнсиса Скотта Ки.

Власти штата Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения с большим количеством пострадавших из-за обрушения моста в городе Балтимор. Мур уточнил, что для ликвидации последствий происшествия задействованы федеральные ресурсы из администрации президента.