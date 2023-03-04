Американский разведчик рассказал о мотивации Путина Разведчик США в отставке Риттер: Путиным движет желание защитить русских людей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин хочет защитить русских людей, на которых нападала украинская сторона, заявил в интервью YouTube-каналу Justin Podur американский разведчик в отставке Скотт Риттер. По его мнению, нация определяется не только территорией, а непосредственно русским народом. Риттер добавил, что она формируется этнической принадлежностью, а также религией, культурой и языком.

Путин несет ответственность за русскую нацию. Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать, — заявил он.

Ранее Риттер предположил, что украинская армия будет полностью уничтожена к октябрю 2023 года. По его мнению, ВСУ едва ли смогут выстоять до конца лета.

Обозреватель Майкл Гудвин отметил, что Украина не может победить в противостоянии с Россией из-за медлительности стран Запада в вопросе поставок оружия Киеву. В качестве примера он привел то, как соответствующие решения принимаются администрацией США.

Он добавил, что еще месяц назад Вашингтон согласился передать Украине танки Abrams, однако теперь в Белом доме говорят, что им может потребоваться до двух лет, чтобы добраться до линии фронта. Слова Байдена о том, что он «пока» не собирается поставлять Украине истребители F-16, по мнению обозревателя, и вовсе могут означать «никогда».