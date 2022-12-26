В США рассказали, что потеряет доллар из-за спецоперации на Украине Профессор университета во Флориде заявил об ослаблении доллара как мировой резервной валюты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Позиции доллара США за последние месяца ослабли, заявил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил в интервью французскому порталу Brunobertez. По его словам, на американскую валюту сильно повлиял украинский кризис.

Многие страны усилили свои действия, чтобы уйти от долларовой зависимости, глядя на то, какие санкции обрушились на Россию после начала спецоперации на Украине. Например, говорит Роберт Рабил, в июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты.

Кроме того, Россия начала переход на юань в качестве резервной валютой. В свою очередь Иран переходит на рубли в торговле с Москвой.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что главная задача ослабления рубля — сократить бюджетный дефицит. Эксперт добавил, что этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен. Он отметил, что для закрытия дефицита бюджета объемом в два триллиона рублей, курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей.

Экономист Константин Ордов ранее посоветовал приобрести валюту на фоне снижения курса рубля, так как его восстановления до показателей 50–60 рублей за доллар не планируется. Как рассказал эксперт, рубль на самом деле не ослабляется, а переходит в наиболее соответствующий диапазон курса. Он отметил, что Центробанк и Минфин заинтересованы в возвращении курса к 70–80 рублям за доллар, однако раньше для этого не хватало инструментов.