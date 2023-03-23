В США рассказали, что не говорят о снарядах с ураном Экс-разведчик Риттер: США скрывают данные о токсичности снарядов с обедненным ураном

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон старается замалчивать информацию о высокой опасности снарядов с обедненным ураном для гражданских лиц. Такие боеприпасы токсичны, отметил он в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

Соединенные Штаты и Великобритания говорят: «Нет, нет, нет, нам нужны дешевые убийцы танков, и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней». Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте такого оружия. — NEWS.ru). <...> Я понимаю, почему русские раздражены, — подчеркнул Риттер.

Он напомнил, что когда такой снаряд попадает в цель, идет испарение. Это приводит к попаданию опасных частиц в организм человека, которые отравляют его. Позже он может заразить семью. Также люди могут пострадать, вдыхая опасные частицы, осевшие на земле в месте применения данных снарядов, добавил военный.

По его мнению, в Вашингтоне знают об опасном эффекте таких боеприпасов.

Ранее сообщалось, что снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала поставить на Украину, несут намного больше радиации и тяжелых последствий, чем примененные при натовских бомбардировках Сербии в 1999 году. Такое заявление сделал сербский генерал-майор Данко Йованович.