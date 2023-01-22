В США заявили о возможности остановить конфликт на Украине «одним звонком» Экс-полковник Пентагона Макгрегор: один звонок Байдена вынудит Зеленского закончить бои

Фото: White House/via Globallookpress.com

Джо Байден

Президент США Джо Байден может одним звонком заставить украинского лидера Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он предположил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений без разрешения Вашингтона, и подчеркнул, что в Украину вложены такие большие средства, словно это не отдельная страна, а американский штат.

Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого, — сказал Макгрегор.

Ранее он заявил, что власти США сильно недооценили Россию, поддержав Украину. Он отметил, что мнение о плохом состоянии российской армии оказалось ошибочным. Макгрегор также считает, что украинские войска исчерпали все свои возможности, а «Россия, по всей видимости, сейчас достигла пика».

До этого он сообщил, что поведение Вашингтона по отношению к украинскому конфликту показывает, что целью Соединенных Штатов является унижение и уничтожение России, но этот план безумен. По его словам, США «максимально все испортили», а их действия подогревают конфликт. Эксперт уверен: все, что делает Вашингтон, лишь повышает вероятность прямого столкновения с Россией, из которого он вряд ли выйдет победителем.