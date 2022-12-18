Американский обозреватель заявил об угрозе для США из-за поддержки Украины Подполковник США Дэвис: военная помощь Киеву несет угрозу Вашингтону

Фото: US Army

Военная поддержка Украины представляет угрозу для нацбезопасности США, написал в статье для 19FortyFive отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис. По словам эксперта, если президент США Джо Байден ответит на все требования украинского главы Владимира Зеленского и предоставит ВСУ требуемое оружие и инструкторов, у ВС Соединенных Штатов истощатся собственные запасы бронетехники и военных ресурсов.

Если Байден предоставит Зеленскому все оружие, которое просят его генералы (наряду с расширенной программой обучения украинских солдат), возможно, Украина сможет добиться достаточного прогресса. Но поставка [оружия] Украине — стране, с которой у нас нет договора о взаимной обороне — в масштабах их запроса поставила бы под угрозу национальную безопасность США, истощив наши собственные бронетанковые силы, — написал Дэвис.

При этом подполковник считает, что в случае эскалации конфликта и возможного наступления на Крым со стороны армии Украины шансы применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия станут «зашкаливающими».

Было бы безрассудно способствовать и поддерживать нападение Украины на Крым, которое может привести к ядерному ответу, — уверен специалист.

Дэвис подчеркивает, что в действительности геополитические интересы Киева не тождественны интересам США. По мнению специалиста, Соединенные Штаты должны притормозить с поставками оружия, если снабжение Киева ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Обозреватель отметил, что никто на Западе не ставит под сомнение цели Украины, но они не совпадают с интересами США.

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