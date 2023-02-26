В США рассказали, что будет с ВСУ без поддержки НАТО Экс-советник Пентагона Макгрегор: без помощи военных НАТО ВСУ развалятся

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что без поддержки специалистов из НАТО Вооруженные силы Украины (ВСУ) развалятся. Одной из миссий военных Альянса он в программе ведущего Fox News Такера Карлсона назвал выполнение боевых задач.

Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся, — считает эксперт.

По его словам, в Киеве сейчас испытывают дефицит военнослужащих. По этой причине в рядах ВСУ Украина продолжает «калечить мальчишек, стариков и женщин», добавил Макгрегор.

При этом полковник считает, что Москва смогла «нарастить самый мощный и крупный военный потенциал» за последние тридцать лет.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтону следует прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его объявления о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что и США, и Россия обладают достаточным количеством оружия, которым можно уничтожить всю планету.