В США рассказали, чем закончится ввод войск НАТО на Украину Американский политик Янг: ввод войск НАТО на Украину станет причиной третьей мировой войны

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Ввод войск НАТО на Украине способен привести к началу третьей мировой войны. Об этом в своем Twitter написал американский политик, представитель Демократической партии, кандидат на пост губернатора от штата Кентукки Джеффри Янг. По его мнению, Западу стоит подумать, прежде чем предпринимать что-либо подобное.

Этим «западным странам» лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле, — написал Янг.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Запад уже очень близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину. Он отметил, что западные лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву.

Также Орбан подчеркивал, что сторонники разрешения украинского конфликта военным путем являются его противниками. В частности, к этой группе он причислил администрацию США и руководство Евросоюза.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. При этом дипломат предостерег западных политиков, призывающих направить армию для противодействия России, отметив, что такие действия станут прямой дорогой к началу третьей мировой войны. Полянский подчеркнул, что в данном случае речь идет «о попытке победить ядерную державу».