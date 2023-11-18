В США рассказали, чем обернется для Украины отказ от переговоров с Россией Офицер Дэвис: Украина потеряет больше территорий из-за отказа от переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказываясь от мирных переговоров с Россией, Украина рискует потерять новые территории, заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале. Он пояснил, что у ВСУ нет достаточных для победы ресурсов, а западная помощь оказалась неэффективной.

Если сейчас пойти на мирные переговоры, есть шанс сохранить имеющиеся территории и не потерять еще больше <...>. Если мы проигнорируем реальность, если мы продолжим говорить, что дадим еще больше техники <...>, тогда вероятность того, что Россия получит новые территории, значительно возрастает, — сказал Дэвис.

Он добавил, что возможности российской армии расширяются, она «продвигается на севере и идет вперед на юге». Дэвис также предположил, что к концу зимы российские войска могут развернуть новую наступательную операцию.

Ранее похожим образом высказался бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он отметил, что с учетом сложившейся ситуации для Киева должны выглядеть более привлекательно условия, на которых Москва предлагала ему мир в апреле 2022 года. По его мнению, если Украина не прекратит боевые действия, то потеряет 20% своей территории, включая Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск.