В США рассказали, чем грозит миру новый президентский срок Байдена Сенатор Грэм: мир будет в огне в случае переизбрания Байдена президентом США

Фото: Official White/Adam Schultz

Если президент США Джо Байден останется на своем посту на второй срок, то мир будет в огне, заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. По его словам, которые приводит CNN, предшественник Байдена и его соперник на предстоящих выборах Дональд Трамп более эффективен на посту главы государства.

Я понимаю, почему людям порой не нравится то, что он (Трамп. — NEWS.ru) делает и говорит, но с точки зрения действий и результатов он был намного лучше Байдена. <...> И если у нас будет еще четыре года этого (президентства Байдена. — NEWS.ru), то мы не узнаем Америку и мир действительно будет в огне, — сказал сенатор.

Накануне спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдену является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Он подчеркнул, что ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако администрация блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в том, что процедура импичмента будет запущена в отношении Байдена. По его мнению, пока тот находится у власти, маловероятно, что против него будут возбуждать какие-либо дела.