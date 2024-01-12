В США рассказали, чем грозит Байдену скандал о помощи Киеву Макговерн: скандал о помощи Киеву станет для Байдена проблемой перед выборами

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Скандал, связанный с недостаточным контролем над помощью, предоставленной США Украине, может стать преградой для Джо Байдена на предстоящих выборах, считает аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн, передает РИА Новостии. По его словам, также это станет проблемой для дальнейшего финансирования Киева.

Этот скандал усложнит усилия по одобрению конгрессом запроса для помощи Украине. И — да, для администрации Байдена он станет проблемой в преддверии выборов, — заявил Макговерн.

Другой эксперт, управляющий редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, выразил мнение, что после обнародования доклада может быть пересмотрена необходимость предоставления помощи Украине. Кузмаров подчеркнул, что многие конгрессмены, связанные с торговлей оружием и конфликтами, поддерживают увеличение военной помощи, но некоторые уже отказываются от этой идеи. В конечно итоге это будет стоить Байдену победы на предстоящих выборах, также уверен Кузмаров.

Ранее США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.