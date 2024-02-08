Стало известно, что у Карлсона могут возникнуть проблемы Newsweek: Вашингтон может обвинить Карлсона в шпионаже из-за интервью с Путиным

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Американского журналиста Такера Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со ссылкой на мнение юриста Айана Корзина. По его мнению, проблемы могут возникнуть из-за расплывчатых формулировок в законе о шпионаже.

Такер Карлсон может столкнуться с «притянутым за уши» обвинением по закону о шпионаже из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в публикации.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, приезд Такера Карлсона в Россию за интервью с Владимиром Путиным вызвал зашкаливающий резонанс как в Америке, так и в РФ. По его словам, Москве важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением российского лидера. Вместе с этим Песков уверен, что бывший ведущий Fox News не нуждается в защите со стороны РФ и может сам за себя постоять.

Ранее сообщалось, что ЕС может рассмотреть включение Карлсона в санкционный список из-за интервью с Путиным. Еженедельник привел соответствующие данные со ссылкой на действующих и бывших евродепутатов. В частности, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа Карлсона в Москве может привести к конфликту экс-ведущего Fox News с Брюсселем.