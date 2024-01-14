В США рассказали, чем Британия разочаровала во время ударов по Йемену Telegraph: США разочарованы утечкой данных Британии об ударах по Йемену

Фото: МО США

В Великобритании произошла утечка информации о предстоящей операции против хуситов, пишет газета The Telegraph. В связи с этим, отмечают источники издания, американские военные «выразили глубокое разочарование» из-за недостаточно профессиональных действий коллег.

Британские дипломатические и политические деятели пытались выяснить, кто распространил данные, однако безуспешно. В результате, по словам автора материала, между союзниками произошел «момент напряженности».

Ранее зарубежные аналитики сообщили, что военная операция против йеменских хуситов ставит крест на инициативе, направленной на прекращение боевых действий в Газе, фактически развязывая руки Израилю. Хотя соответствующие призывы звучали и на Западе, действия Вашингтона и Лондона максимально идут вразрез с миротворческими высказываниями политиков, резюмировали журналисты.

До этого сообщалось, что американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам йеменских хуситов. Как заявлял командующий ВВС США Алекс Гриневич, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.