В США рассказали, чего ждать ВСУ после сдачи Марьинки Newsweek: сдача Марьинки подорвет позиции ВСУ в других регионах Украины

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Потеря контроля ВСУ над Марьинкой может подорвать позиции Украины и на других участках фронта, сообщает Newsweek. По информации издания, российские военные могут заставить противника отступить из соседних городов, дестабилизируя позиции Киева в регионе.

Потеря города может подорвать моральный дух украинцев и открыть путь к дальнейшим успехам России, — говорится в материале.

Российские войска установили полный контроль над Марьинкой в ДНР 25 декабря. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что за девять лет украинские войска создали в городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.

При взятии города особенно отличились бойцы 150-й дивизии, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что установление контроля над Марьинкой позволяет эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны противника. Путин поздравил главу Минобороны и попросил передать слова благодарности всем причастным.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что именно с территории этого города, который был одним из самых укрепленных опорных пунктов противника, девять лет прилетали снаряды по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Теперь, полагает Пушилин, обстрелов будет меньше.