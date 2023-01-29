В США распустили полицейское подразделение после избиения задержанного

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Специализированное полицейское подразделение полиции Мемфиса SCORPION, члены которого обвиняются в смертельном избиении афроамериканца Тайра Николса, было расформировано. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление полицейского управления. На фоне смерти молодого мужчины через несколько дней после избиения в США начались мирные акции протеста против произвола силовиков. Это и не только привело к расформированию подразделения. Кроме того, решение было принято после разговора начальника местной полиции с членами семьи Николса, общественными лидерами и другими офицерами.

Всех участников избиения уволили. Их обвинили, в частности, в убийстве и похищении людей. Семья Николса выразила протест против действий полицейских. При этом пострадавшая сторона призвала участников митингов действовать мирным образом.

Акции прошли не только в Мемфисе, где некоторые участники протеста радостно отреагировали на новости о роспуске подразделения SCORPION. Также на улицы вышли жители Нью-Йорка. Там сотни протестующих собрались в парке Вашингтон-сквер перед маршем по Манхэттену.

Ранее полиция опубликовала кадры избиения на видеохостинге Vimeo вместе с записями с нагрудных камер своих сотрудников. На них видно, как двое полицейских бьют руками, ногами и электрошокером лежащего на асфальте мужчину, а также применяют другие спецсредства.

После этого на месте появляются еще трое сотрудников полиции и помогают своим коллегам в избиении. Впоследствии Николс скончался.