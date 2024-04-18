В США раскусили тактику России, которая «отпугивает» ВСУ Риттер: российские удары авиабомбами побудили ВСУ отступать

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СУ-34 ВКС России

ВС России наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины управляемыми авиабомбами, что побуждает последних покидать занимаемую территорию, сказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. В результате, отметил эксперт, российские бойцы получают возможность продвижения.

Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ. Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все. Тогда россияне снова продвигаются, — заявил аналитик.

Риттер добавил, что такая ситуация будет повторяться пока власти Украины не остановятся. По мнению американца, Киев должен пойти на переговоры с Москвой, чтобы урегулировать конфликт.

Ранее Риттер предположил, что неспособность украинской противовоздушной обороны противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков. По его словам, это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.