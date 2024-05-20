В США раскрыли, зачем Блинкен приезжал в Киев Макадамс: Блинкен приезжал на Украину из-за истечения полномочий Зеленского

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал на Украину, чтобы урегулировать вопрос с истечением срока полномочий президента Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс. Он считает, что руководитель американского Госдепа разговаривал с правительством страны, чтобы понять, что делать в сложившейся ситуации.

Я думаю, главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой, — сказал Макадамс.

14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними американский политик обсудил обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами.

Также Блинкен выступил в Киевском политехническом институте. Там он заявил, что выборы президента в стране состоятся тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют их провести. По его словам, Вашингтон и Киев ведут совместную работу по укреплению выборной инфраструктуры.

Также глава Госдепа выступил в киевском баре Barman Diktat, где сыграл на гитаре и спел песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Перед этим американский госсекретарь в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.