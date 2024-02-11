В США раскрыли, зачем Байдена прячут в «коконе» NYT: помощники Байдена окутали его в защитный «кокон» из-за постоянных оговорок

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Помощники президента США Джо Байдена заключили американского лидера в защитный «кокон», ограничив его выступления на публике из-за постоянных оговорок, пишет New York Times. По словам источников издания, это стало «стратегическим решением».

За прошедшие годы некоторые из ключевых помощников мистера Байдена перешли от того, чтобы позволять «Джо быть Джо», к тому, чтобы окутать его президентским коконом, который призван защитить его от словесных промахов и физических спотыканий, — говорится в публикации.

Так, по данным NYT, во время пресс-конференций помощники Байдена «громко кричат», чтобы журналисты прекратили задавать вопросы. В некоторых случаях они включают громкую музыку, тем самым сигнализируя, что брифинг завершен.

Кроме того, помощники Байдена предлагают ему воспользоваться более коротким трапом, когда он поднимается на президентский борт, пишет издание. Также в Белом доме стараются ограничивать лидера США в публичных интервью, утверждают источники.

Ранее Байден оговорился, рассказав, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, президент США мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.

Перед этим Байден на встрече с избирателями заявил, что недавно разговаривал с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Вероятно, он имел в виду действующего французского президента Эммануэля Макрона.