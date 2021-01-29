В США раскрыли темпы вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4fd115ee-636c-11eb-a443-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи ввели около 30 млн доз вакцин от коронавируса гражданам США. При этом вторую дозу препарата получили 5,3 млн человек.

Всего в клиники страны поступили почти 50 млн доз вакцин от компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за последние сутки количество распределённых доз выросло на 716 350 и введенных — почти на 1,7 млн.

США остаются мировым лидером по числу заражённых смертоносной инфекцией. К настоящему моменту известно о 26 052 135 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в США умерли 439 347 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, даже в самолётах и поездах. Решение вступит в силу 1 февраля 2021 года. Средства индивидуальной защиты должны будут носить прибывающие в США или покидающие их территорию, а также пассажиры, путешествующие по стране.