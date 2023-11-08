В США раскрыли судьбу Зеленского через год Подполковник Квятковски заявила, что в 2024 году Зеленского не будет на Украине

Фото: president.gov.ua

В 2024 году судьба президента Украины Владимира Зеленского может продолжиться за пределами родной страны, считает бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По ее мнению, шансы Зеленского остаться на Украине крайне невелики.

Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Можно сказать, что это конец, - заявил Квятковски.

Эксперт обратила внимание на недавнее событие — гибель помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По мнению Квятковски, это прямое свидетельство разрушения как политической, так и военной структуры в Украине. Она считает, что в настоящее время украинские политики и генералы больше волнуются о своем собственном выживании.

Квятковски также подчеркнула, что попытки Запада склонить Зеленского к мирным переговорам с Россией поставили его в непростое положение, так как мировое сообщество рассматривает президента Украины как всего лишь «марионетку США». Для Зеленского «игра закончена», и предстоит «завершение представления», заключила эксперт.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. По ее словам, в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.