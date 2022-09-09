В США раскрыли способ формирования потолка цен на российскую нефть Помощник министра США Розенберг: потолок цен должен быть установлен на справедливом уровне

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look press

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что потолок цен, которую страны «Большой семерки» (G7) и США хотят ввести на российскую нефть, должен быть установлен на справедливом рыночном уровне, ее слова приводит Reuters. Розенберг отметила, что также ценовое ограничение должно быть установлено выше предельной себестоимости добычи российской нефти и при его формировании стоит учитывать исторические цены на нефть.

Предельная цена должна быть <...> в соответствии с историческими ценами, принятыми на российском рынке. <...> Есть несколько ключевых данных, которые мы сейчас рассматриваем, и то, как должны быть установлены цены, что также включает в себя предельные издержки добычи российской нефти. <...> Ценовой потолок должен быть ... в соответствии с постоянными или историческими ценами на нефть на российском рынке, — сообщила Розенберг.

Отмечается, что в документах российского правительства указана предельная себестоимость добычи нефти в размере 44 долларов за баррель, хотя некоторые западные официальные лица считают, что она может быть несколько ниже.

Розенберг добавила, что страны G7 совместно рассмотрят этот вопрос в ближайшее время.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия вынесет предложение Совету ЕС по введению потолка цен на российский газ, сообщает ТАСС. По словам председателя ЕК, странам Евросоюза уже удалось снизить импорт российских энергоресурсов с 40% в 2021 году до 9% к настоящему моменту.