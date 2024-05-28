В США раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ у Часова Яра Times: воюющая у Часова Яра бригада ВСУ потеряла 40% численности с 2022 года

Фото: МО Украины

Пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности, сообщила газета Times. Авторы уточнили, что подразделение опустошено потерями, болезнями и дезертирством. Теперь оно состоит на 90% из мобилизованных.

После более двух лет боев бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности, — сказали в издании.

Эксперты отметили, что в бригаде наблюдается очень быстрый карьерный рост. Это свидетельствует об одном: об огромных потерях среди профессиональных украинских военных. Кроме того, недостает и боеприпасов. Большая часть того, что отправили США, было доставлено на Харьковское направление.

Агентство Associated Press ранее информировало, что подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряли костяк формирования в боях у города Часова Яра. Неназванный украинский боец поведал изданию, что на этом направлении позициями солдатам служили ямы, которые едва позволяли спрятаться при артобстрелах.

До этого украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что населенный пункт Клеещевка, расположенный в Донецкой Народной Республике на юге от Артемовска, стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ не могли построить надежные фортификации в этом населенном пункте из-за постоянного давления бойцов армии России.