В США раскрыли причины присутствия польских войск на Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: польские войска уже находятся на Украине

Фото: NATO

Польские войска уже фактически находятся на Украине из-за огромного количества польских наемников в рядах украинской армии, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в YouTube-канале Dialogue Works. Джонсон уверен, что это связано с ненавистью в Польше к России из-за исторических моментов.

Они уже отправили войска, я имею в виду, что у них самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины, — отметил американский экс-аналитик.

Ранее российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка рассказал, что польские наемники часто встречаются на Донецком направлении. По его словам, они приезжают за деньгами, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации — воюют «хорошо, но недолго».

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве добавили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.