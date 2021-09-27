В США раскрыли причину уничтожения украинских Ту-160

Китай не сумел получить важнейшие технологии в связи с тем, что Украина утилизировала большую часть доставшихся ей после распада СССР стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

По данным издания, после распада СССР Украине достались 19 бомбардировщиков Ту-160. Эти самолёты по своим характеристикам превосходили прямого конкурента — американский B1-B Lancer. При этом существовал риск передачи советских самолётов Китаю: Киев успел направить Пекину прототип палубного истребителя Су-33 и недостроенный крейсер «Варяг». Это вооружение в результате пригодилось китайскому ВПК.

Однако, как пишет Military Watch, США и их европейские союзники «предприняли шаги» с целью недопущения подписания Украиной сделки с КНР: они предоставили «ограниченным в финансах киевским властям» средства для утилизации бомбардировщиков в качестве альтернативы продажи их КНР.

В итоге Украина уничтожила некоторую часть доставшихся ей Ту-160. Ещё восемь самолётов Киев передал России в обмен на газ. Авторы американского издания отмечают, что данная процедура дала возможность сорвать усиления китайской авиации, отбросив её развитие на десятилетия.

Ранее в Канаде назвали самые устрашающие самолёты СССР. По данным издания Hot Cars, в Советском Союзе создавались уникальные самолёты, которых боялись в США. Самым лучшим истребителем в этом плане был Миг-29. В материале отмечается, что это универсальный истребитель времён холодной войны. Несмотря на то что он уже устарел, он до сих пор находится на вооружении и может составить весомую конкуренцию зарубежным аналогам. Вторым в списке значится Ту-160.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.