В США раскрыли причину поддержки Байденом Украины Ведущий Fox News Карлсон: Байден поддерживает Украину в надежде сменить режим в России

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джо Байден

Ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что истинная причина поддержки президентом США Джо Байденом Украины состоит в желании сменить режим в России. Он заявил, что оказание помощи Киеву только приближает Вашингтон к открытому конфликту с Москвой, сообщает Media ITE.

Карлсон напомнил высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявившего о поддержке политики Байдена в отношении Украины.

Это безумие <...>. Настоящая цель Грэма и Байдена — смена режима в России, — сказал ведущий, комментируя слова сенатора.

Ранее Карлсон раскритиковал планы Вашингтона оказать помощь энергосектору Украины. По его словам, когда сами США испытывают проблемы с доступностью энергоресурсов, помощь Киеву выглядит странно.

Ведущий также упрекнул Байдена в том, что тот больше заботится об Украине, нежели о своей стране. При этом припомнил слова хозяина Белого дома о том, что экономика США его не беспокоит, она «чертовски сильна».