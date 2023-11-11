В США раскрыли причину поддержки Байденом Израиля Политолог Миршаймер: власти США поддерживают Израиль из страха перед лобби

Фото: Cameron Smith/White Housе/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джозеф Байден и Биньямин Нетаньяху

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби, заявил политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.

Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену, — сказал политолог.

Он пояснил, что ранее Израиль рассматривался США как важный стратегический союзник. Сегодня американские власти поддерживают его не только по этой причине, но и с учетом того, что законодательство страны позволяет лоббировать интересы другого государства и это не считается преступлением.

Ранее американские СМИ предупредили об угрозе изоляции США и Израиля в случае продолжения бомбардировок сектора Газа, поскольку страны всего мира призывают к прекращению огня. В администрации Байдена считают, что затягивание конфликта грозит его перерастанием в широкомасштабную войну, поэтому израильские военные должны завершить операцию, «прежде чем арабы в регионе придут в ярость».