Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби, заявил политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.
Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену, — сказал политолог.
Он пояснил, что ранее Израиль рассматривался США как важный стратегический союзник. Сегодня американские власти поддерживают его не только по этой причине, но и с учетом того, что законодательство страны позволяет лоббировать интересы другого государства и это не считается преступлением.
Ранее американские СМИ предупредили об угрозе изоляции США и Израиля в случае продолжения бомбардировок сектора Газа, поскольку страны всего мира призывают к прекращению огня. В администрации Байдена считают, что затягивание конфликта грозит его перерастанием в широкомасштабную войну, поэтому израильские военные должны завершить операцию, «прежде чем арабы в регионе придут в ярость».