Увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины связано с тем, что конфликт с Россией затянулся, пишет The New York Times. По информации издания, в сложившихся условиях Киев хочет видеть новое руководство ведомства.
Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство, — говорится в публикации.
Издание также напомнило о резкой критике в адрес Резникова со стороны общественных организаций и средств массовой информации. Они обвиняли бывшего министра в распространении коррупции на армию. Американские политики, выступавшие против оказания помощи Украине, приводили именно этот пункт в качестве аргументов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Резникова необходимостью в «новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом». По его словам, должность министра обороны может быть передана главе Фонда госимущества Рустему Умерову. Президент выразил надежду, что в парламенте поддержат эту кандидатуру.
Telegram-канал BRIEF сообщил, что уволенный Резников может занять место посла Украины в Великобритании. Ранее Зеленский согласовал уход с этой должности дипломата Вадима Пристайко.