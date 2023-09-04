В США раскрыли причину отставки Резникова с поста министра обороны Украины NYT: отставка Резникова связана с затянувшимся конфликтом

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency.Global Look Press

Алексей Резников

Увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины связано с тем, что конфликт с Россией затянулся, пишет The New York Times. По информации издания, в сложившихся условиях Киев хочет видеть новое руководство ведомства.

Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство, — говорится в публикации.

Издание также напомнило о резкой критике в адрес Резникова со стороны общественных организаций и средств массовой информации. Они обвиняли бывшего министра в распространении коррупции на армию. Американские политики, выступавшие против оказания помощи Украине, приводили именно этот пункт в качестве аргументов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Резникова необходимостью в «новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом». По его словам, должность министра обороны может быть передана главе Фонда госимущества Рустему Умерову. Президент выразил надежду, что в парламенте поддержат эту кандидатуру.

Telegram-канал BRIEF сообщил, что уволенный Резников может занять место посла Украины в Великобритании. Ранее Зеленский согласовал уход с этой должности дипломата Вадима Пристайко.