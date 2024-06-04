В США раскрыли причину неприязни лидеров стран НАТО к Путину Эксперт-международник Бреннер: Путин превосходит лидеров НАТО интеллектуально

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Владимир Путин

Лидеры стран НАТО избегают налаживания отношений с Россией, так как не имеют политиков уровня президента РФ Владимира Путина, рассказал в интервью YouТube-каналу Dialogue Works специалист по международным отношениям, профессор из США Майкл Бреннер. Специалист считает, что российский лидер превосходит зарубежных коллег по уровню интеллекта.

Путин явно превосходит их по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. А Байден, к примеру, с трудом может связать три предложения. Путин обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками. Не говоря уже о том, что при нем Россия вернулась на международную арену в роли крупного игрока, — отметил Бреннер.

По словам эксперта, Запад избегает прямого взаимодействия с Путиным и испытывает к нему неприязнь со времен экс-президента США Барака Обамы. Бреннер считает, что США и Европа в прошлом проводили больше переговоров с руководством СССР, чем проводят сейчас с президентом России. Это может обернуться плачевными последствиями, предостерег специалист.

Ранее Путин во время пресс-конференции в Ташкенте послал жесткое предупреждение Западу о глобальных последствиях эскалации на Украине. Он подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.